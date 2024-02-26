Asya borsaları Japonya hariç geriledi
Kaynak: AA
Asya pay piyasalarında Japonya hariç negatif bir seyir öne çıkarken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi rekor tazeledi.
Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,57 azalışla 2.652 puana gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 2.984 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,35 yükselişle günü 39.234 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışının hemen altında 150,4 seviyelerinde bulunuyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 düşüşle 72.780 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 azalışla 16.640 puanda seyrediyor.