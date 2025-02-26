Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor

Asya borsalarında Japonya hariç pozitif seyir izleniyor.

Küresel piyasalar, makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizliklerle karışık seyir izlerken, gözler bugün dünyanın en büyük şirketlerinden Nvidia'nın finansal sonuçlarına çevrildi.

Asya tarafında teknoloji hisseleri öncülüğünde Japonya hariç pozitif seyir öne çıkıyor. Trump'ın tarife açıklamalarının bölge genelinde etkileri de takip ediliyor.

Öte yandan, Alibaba'nın yapay zeka altyapısını geliştirmek için 53 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurması, bölgede risk iştahını artıran bir unsur olarak öne çıktı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da aralık ayı öncü endeks 108,3 oldu.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 38.066 puandan işlem görürken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 artışla 2.645 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,2 yükselişle 23.767 puanda ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 3.370 puanda bulunuyor.

Hindistan'da ise bugün tatil nedeniyle piyasalarda işlem yapılmıyor.