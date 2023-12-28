Asya borsaları Japonya hariç yükseldi
Kaynak: AA
Asya borsaları alış ağırlıklı seyir izlerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.
Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 artışla 2.655 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 değer kazancıyla 2.960 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,42 azalışla günü 33.539 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 değer kaybıyla 141,2 seviyesinde seyrediyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 primle 72.310 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 2,5 yükselişle 17.050 puanda bulunuyor.
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