Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği ve yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlerken, güçlenen dolar, Asya borsalarının karışık seyretmesine neden oluyor.

Dün, İsviçre Merkez Bankasının beklentilerin aksine faiz indirimine gitmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlama konusunda diğer gelişmiş ülke merkez bankalarının gerisinde kalabileceği endişesini ortaya çıkarırken, dolar endeksi 104,2 ile mart başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) beklentilere paralel şekilde artması Japonya piyasalarının pozitif ayrışmasında etkili oldu.

Japonya'da TÜFE ve çekirdek TÜFE yıllık yüzde 2,8 artarken, bu durumun ülkede harcamaların hız kazanabileceği ve ülkedeki ekonomik aktiviteyi olumlu etkileyebileceği beklentisi satın alınıyor.

Söz konusu gelişmelere karşın, dolar/yen paritesi dün 151,76 ile rekor seviyelere yaklaşsa da yeni günde yüzde 0,2 azalışla 151,33 seviyesinde bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0,2 artışla 40.897 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 azalışla 2.748 puandan günü tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 1,0 değer kaybıyla 3.048 puanda bulunuyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 azalışla 16.527 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 primle 72.769 puanda seyrediyor.