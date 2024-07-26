Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan verilerden alınan karışık sinyallerle yön arayışını sürdürürken, teknoloji hisselerindeki satış baskısının yavaşlaması dikkati çekiyor.

Asya pay piyasalarında da yeni günde yön arayışı öne çıkarken, Japonya'da açıklanan enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık 2,2 artarak öngörülerin altında kaldı.

Söz konusu verinin ardından Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek hafta politika faizini 10 baz puan artıracağına ilişkin tahminler yüzde 87'den yüzde 77'ye indi.

Buna karşın dün 151,9'a kadar inse de günü 153,9 seviyesinden tamamlayan dolar/yen paritesi, yeni günde yüzde 0,2 düşüşle 153,6 seviyesinde dengelendi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,53 düşüşle 37.667 puandan günü tamamladı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,80 yükselişle 2.730 puanda, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 2.880 puanda seyrediyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,30 artışla 17.055 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 80.680 puanda bulunuyor.