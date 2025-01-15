Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları yeni işlem gününde karışık seyrediyor.
Küresel piyasalarda, ABD'de göreve başlayacak yeni yönetimin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verisi öncesi karışık bir seyir izleniyor.
Asya tarafında da yeni işlem gününde karışık bir seyir izlenirken, Güney Kore'deki siyasal gelişmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artışla 38.472 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 2.497 puan seviyesinden günü tamamladı.
Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 19.246 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 azalışla 3.225 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,3 artışla 76.756 puandan işlem görüyor.