Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında, Orta Doğu'da artan gerilim ve ABD'nin İran'a doğrudan askeri müdahalesinin ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceğine dair endişelerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

İran ve İsrail arasında devam eden gerilim tüm dünyada risk algısının yükselmesine neden olurken, ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlemesinin ardından küresel piyasalar haftaya karışık bir seyirle başladı.

Analistler, söz konusu gerilimin başta enerji arzı olmak üzere küresel ekonomik riskleri artırdığını belirterek, bölgeden gelen haber akışının yakından takip edildiğini söyledi.

Asya tarafında da Orta Doğu'daki gerilim pay piyasaları üzerinde etkili olurken, Hürmüz Boğaz'ından yapılan enerji sevkiyatının ciddi bir bölümünün ulaştığı Asya ülkelerinde bölgedeki gelişmelere yönelik haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Buna karşın, İran'ın olası bir boğaz kapatma girişiminde, boğazı tamamen kapatmak yerine bazı ülkelerin tanker gemilerine yönelik yaptırım uygulayabileceği ve Çinli tankerlerin olası yaptırımlardan daha az etkileneceğine yönelik iyimserlikler Çin endekslerini destekliyor.

Bölgedeki makroekonomik veri akışı da takip ediliyor. Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da haziran ayına ilişkin imalat sanayi PMI 50,4 ile geçen aya göre güçlenmeye işaret ederken, hizmet sektörü PMI'da 51,5 ile güçlü kalmayı sürdürdü.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,01 düşüşle 38.401 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,24 azalışla 3.014 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,8 artışla 3.386 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselişle 23.659 puan seviyesinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,7 altında 81.842 puandan işlem görüyor.