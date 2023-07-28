Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Küresel piyasalar, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izliyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,17 değer kazancıyla 2.608 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 artışla 3.276 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,47 azalışla günü 32.766 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 yükselişle 139,6 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 düşüşle 66.003 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 primle 19.897 puanda seyrediyor.