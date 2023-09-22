Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık bir seyir izledi.

Küresel piyasalar, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlerken, Asya piyasalarında Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faizi sabit bırakmasının ardından oynaklık arttı.

BoJ politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de sabit bırakırken, getiri eğrisi hedef aralığını da artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu.

Banka, artan fiyatlar, yurt içi ve küresel büyüme görünümüne ilişkin yüksek belirsizlikleri dikkate alarak ultra gevşek para politikasında değişikliğe gitmediğini duyurdu.