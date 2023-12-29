Asya borsaları karışık seyretti
Kaynak: AA
Asya borsaları karışık bir seyir izledi.
Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 artışla 2.655 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 2.970 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,22 azalışla günü 33.464 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 141,3 seviyesinden işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex yüzde 0,2 düşüşle 72.240 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi önceki kapanışının hemen altında 17.040 puanda seyrediyor.
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