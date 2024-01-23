Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık seyir izlendi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,58 artışla 2.478 puana çıkarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 2.780 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,1 azalışla günü 36.518 puandan tamamlamasına karşın yaklaşık son 34 yılın en yüksek seviyelerinde bulunmaya devam etti. Dolar/yen paritesi yüzde 0,6 gerileyerek 147,2 seviyesine indi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 71.020 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,5 artışla 15.480 puanda seyrediyor.