Asya borsaları karışık seyretti
Kaynak: AA
Asya borsalarında karışık seyir izlendi.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi aylık yüzde 8,43 yükselişle 26 yılın en yüksek Ocak ayı performansını gösterirken, yüzde 0,88 artışla 36.065 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 primle 147,8 seviyelerinde bulunuyor.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,07 azalışla 2.497 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 değer kaybıyla 2.790 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 71.790 puana çıkarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,7 düşüşle 15.440 puana geriledi.
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