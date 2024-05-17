Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve açıklanan verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izliyor.

Çin'de açıklanan veriler ülke ekonomisine ilişkin endişeleri beslemeye devam ederken, ülkede sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 6,7 artarak beklentileri geride bıraksa da perakende satışlar yüzde 2,3 yükselişle öngörülerin altında kaldı.

Analistler, Çin'de harcamaların tahminlerin altında gerçekleşmesinin deflasyon endişesinin güç kazanmasına neden olduğunu kaydederek, hükümetin attığı adımların satış baskısının sınırlanmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Buna göre, halihazırda sıkıntılı durumda olan gayrimenkul sektörü için Çin hükümetinin yerel yönetimlerin makul fiyatlardan konut satın almasına izin vereceği bildirildi. Öte yandan, hükümet vatandaşlara uygulanan mortgage faizlerinde taban uygulamasını kaldırdığını duyurdu.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) haziranda faiz artırımına gideceğine ve bu sene üç kez faizleri artırabileceğine yönelik söylentilerin dolar/yen paritesindeki yükselişi sınırladığını belirten analistler, bu durumun risk iştahını törpülediğini aktardı.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 38.766 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 azalışla 2.724 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,8 artışla 3.146 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 primle 19.515 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 yükselişle 73.950 puan seviyesinde bulunuyor.