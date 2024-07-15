Asya borsaları karışık seyretti
Kaynak: AA
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izleniyor.
Dolar/yen paritesi, yatay seyirle 158,2'de bulunuyor.
Güney Kore'de Kospi endeksi, bir önceki kapanışın yüzde 0,14 üstünde 2.861 puandan günü tamamladı.
Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde yatay seyirle 2.971 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 değer kaybıyla 18.026 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 80.729 puanda bulunuyor.
Japonya'da ise tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi.