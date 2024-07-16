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Asya borsaları karışık seyretti

Ajans Haberleri
  • 16.07.2024 11:38
  • Giriş: 16.07.2024 11:38
  • Güncelleme: 16.07.2024 11:38
Kaynak: AA
Asya borsaları karışık seyretti

Asya piyasalarında, ABD'de Donald Trump'ın başkanlığı kazanacağı ihtimalinin artmasıyla, ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin tekrar yükselebileceği endişesinin güç kazanması sonrası karışık bir seyir izleniyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,18 değer kazancıyla 2.866 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 2.970 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 primle 80.837 puan seviyesinde işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 azalışla 17.730 puanda seyrediyor.

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