Asya borsaları karışık seyretti

Asya pay piyasalarında karışık bir seyir öne çıkarken, ABD'nin gelişmiş çiplerin Çin'e satılmasını engellemek için yeni adımlar atabileceği ihtimali bölgede risk algısının güçlü kalmasına neden oluyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,36 azalışla günü 40.126 puandan tamamlarken dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 156,3 seviyesinde bulunuyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,05 düşüşle 2.813 puana gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 17.840 puanda seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükselişle 2.975 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,20 düşüşle 80.535 puanda bulunuyor.