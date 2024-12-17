Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsalarında yeni işlem gününde negatif bir seyir öne çıkıyor.

Küresel piyasalarda, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon konusunda soru işaretleri oluşturması, gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin belirsizlikleri artırıyor.

Asya borsalarında ise yeni işlem gününde satıcılı bir seyir izlenirken, bölgede teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Bölgede Fed ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararları öncesinde yatırımcıların risk almaktan kaçınması satış baskısını artırırken, ABD'de teknoloji hisselerindeki yükseliş Asya tarafına taşındı.

Perşembe günü açıklanacak BoJ'un faiz kararında alınacak para politikası sinyalleri yatırımcıların odağında yer alırken, Bankanın parasal sıkılaşma sürecinde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizlikler varlığını koruyor.

Analistler BoJ'un yılın son faiz kararında politika faizini sabit tutmasının beklendiğini ifade ederek, son dönemdeki verilerin faiz artırımına yönelik fiyatlamaları güçlendirmesinin ise yatırımcıların karar öncesi temkinli davranmasına neden olduğunu söyledi.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 39.410 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 azalışla 2.457 puan seviyesinden işlem gününü tamamladı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 19.727 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 kayıpla 3.363 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 1,2 düşüşle 80.800 puandan işlem görüyor.