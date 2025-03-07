Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsalarında negatif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife yaklaşımındaki değişimlerin belirsizlikleri artırması ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi.

Asya borsalarında ise negatif bir seyir öne çıkarken, Trump'ın tarifelere ilişkin açıklamaları takip ediliyor.

Çin'de ekonomi yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni döneminde tarife artışlarıyla tırmanan ticaret savaşına ve diğer ekonomik belirsizliklere karşı büyümeyi destekleyecek ekonomik stratejileri, maliye ve para politikalarını uygulamaya hazır olduğunu bildirdi.

Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao, Çin ile ABD arasında ticaret savaşının kazananının olmayacağını belirterek, "Eğer ABD, (ticaret savaşı yürüterek) yanlış yolda ilerlemek istiyorsa, Çin de aynı şekilde karşılık verecektir. Baskı ve tehdit Çin'e karşı işe yaramaz, Çin'i korkutamaz. Ülkemizin çıkarlarını koruma kararlığımız değişmeyecektir." dedi.

Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato ise yetkililerin döviz piyasasındaki aşırı hareketlere karşı uygun önlemleri alacağını söyledi. Faiz oranlarının artırılması beklentileri hakkında konuşan Kato, para politikalarının belirlenmesinin Japonya Merkez Bankasına (BoJ) bağlı olduğunu söyleyerek, "BoJ'un, hükümet ile yapılan mutabakata dayanarak politika yürütmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6 düşüşle 36.864 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 kayıpla 2.563 puandan kapandı. Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 azalışla 24.169 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 düşüşle 3.365 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise 0,1 değer kaybıyla 74.235 puanda seyrediyor.