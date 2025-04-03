Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsalarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifeler sonrasında satış baskısı etkili oluyor.

Başkan Trump'ın diğer ülkelere karşılıklı tarifelerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzalaması sonrasında ABD'nin birçok ticaret partnerinden ithal edilen mallara yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda tarife uygulanmaya başlandı.

Buna göre, Çin'e yüzde 34, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26 ve Güney Kore'ye yüzde 25 tarife getirildi. Bu gelişmelerin etkisiyle Asya borsalarında satıcılı bir seyir izleniyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da marta ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, bileşik PMI 48,9 oldu.

Çin'de mart ayı Caixin hizmet sektörü PMI ise 51,9 ile tahminleri geride bırakırken, aynı dönemde bileşik PMI 51,8 seviyesinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8 düşüşle 34.712 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 azalışla 2.475 puanda bulunuyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 değer kaybıyla 22.776 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düşüşle 3.339 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 76.376 puanda seyrediyor.