Asya borsaları satıcılı seyretti

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Küresel pay piyasalarında İsrail-Filistin çatışması ile ABD ve Çin arasındaki gelişmelerle başlayan negatif seyir, Asya pay piyasalarına da taşınırken, bu hafta Çin ve Japonya'da açıklanacak temel ekonomik veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

Ayrıca, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, sanayi üretimi aylık yüzde 0,7, yıllık ise yüzde 4,4 geriledi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,74 azalışla 2.438 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 düşüşle 3.069 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,03 değer kaybıyla günü 31.659 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 artışla 149,5 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 66.308 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 17.641 puanda seyrediyor.