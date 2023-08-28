Asya borsaları yükseldi

Asya borsaları, alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada şahin adımların çok daha dikkatli atılacağını belirtmesiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, yoğun makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağına yerleşti.

Asya piyasalarında Çin kaynaklı pozitif hava bölge genelinde etkili olurken, Çin hükümetinin ekonomiyi ve piyasaları destekleyici adımları devam ediyor.