Asya borsaları yükseldi

Asya borsaları, alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Asya piyasalarında, Çin kaynaklı pozitif haber akışı bölgede risk iştahını artırdı.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Caixin imalat sanayi PMI'ın 51 ile beklentileri geride bırakması ekonomik aktiviteye dair güveni artırırken, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) ekonomiyi canlandırmak için zorunlu karşılık oranlarında kesinti yapacağını duyurması pay piyasalarını yukarı yönlü destekleyen ana etkenler oldu.

PBoC'un finansal kurumlara yönelik döviz zorunlu karşılık oranını 200 baz puan indirerek yüzde 6'dan yüzde 4'e düşüreceğini bildirmesinin ardından finans ve gayrimenkul hisseleri öncülüğünde yükselişler görüldü.

Açıklamada, kararın, "finans kurumlarının döviz fonlarını kullanma kabiliyetini artırmayı amaçladığı" kaydedilirken, söz konusu indirimin 15 Eylül'den itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Ülkede ayrıca, ilk defa ev alacaklar için ön ödeme oranının yüzde 20'ye, ikinci evini alacaklar için ise yüzde 30'a indirilmesi, zor durumdaki inşaat sektörü açısından olumlu karşılandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin ekonomisine ilişkin 2023 yılı büyüme tahmininin yüzde 5,6'dan yüzde 4,8'e düşürdüğünü duyurdu.

Öte yandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi, Süper Tayfun Saola nedeniyle işleme kapatıldı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselişle 2.564 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artışla 3.134 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,3 değer kazancıyla günü 32.711 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışının hemen altında 145,5 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artarak 65.067 puanda seyrediyor.