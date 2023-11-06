Asya borsaları yükseldi
Kaynak: AA
Asya piyasaları haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izledi.
Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisiyle başlayan pozitif seyir Asya pay piyasalarına da taşındı.
Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,51 artışla 2.475 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 primle 3.060 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 yüzde 2,3 değer kazancıyla günü 32.684 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 yükselişle 149,5 seviyelerinde işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 primle 64.710 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,5 yükselişle 17.940 puanda seyrediyor.
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