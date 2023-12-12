Asya borsaları yükseldi
Kaynak: AA
Asya borsaları alış ağırlıklı bir seyir izledi.
Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kasımda aylık yüzde 0,2 , yıllık yüzde 0,3 arttı
Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,42 artışla 2.535 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 2.990 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,22 değer kazancıyla günü 32.864 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,5 azalışla 145,4 seviyesinde seyrediyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 69.920 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,9 yükselişle 16.340 puanda bulunuyor.
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