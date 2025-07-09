Asya borsalarında belirsizlik etkisi

Asya borsalarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün tarifeler üzerinden ticaret gerilimini yeniden tırmandıran açıklamaları sonrasında karışık bir seyir öne çıkıyor.

TRUMP’IN TARİFE AÇIKLAMALARI RİSK ALGISINI ARTIRDI

Küresel piyasalarda, Başkan Trump'ın, tarife mektuplarında belirtilen gümrük vergisi oranlarının 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacağına ve bu sürenin uzatılmayacağına işaret etmesi risk algısının yükselmesine neden olurken, bakır ithalatına da yüzde 50 tarife getireceklerini açıklaması mevcut risklerin derinleşmesine yol açtı.

ASYA PİYASALARI TARİFELERE ODAKLANDI

Asya tarafında da Trump'ın bakır ve ilaç ithalatına yönelik ticaret tarifelerine ilişkin haber akışları yakından takip ediliyor. Trump, ülkelere gönderdikleri mektuplarda "Yüzde 25, yüzde 35 ödüyorsunuz." dediklerini ancak kendilerine ticarette kötü davranan ülkelerin yüzde 60, yüzde 70 gibi yüksek oranlarla karşılaşabileceğini dile getirdi.

ÇİN'DE ENFLASYON VERİLERİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda yıllık bazda yüzde 0,1 artarak, düşüş beklentilerinin tersinde gerçekleşti. Ülkede, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aynı dönemde yüzde 3,6 geriledi.

DEFLASYONİST BASKILAR VE TEŞVİK BEKLENTİSİ

Analistler, Çin'de TÜFE'nin beklentilerin aksine yükselmesine karşın, ÜFE'nin öngörülerin üzerinde azalmasının deflasyonist baskıları artırdığını belirterek, Çin yönetiminin ekonomiyi desteklemek adına daha fazla teşvik sağlayabileceğine ilişkin tahminlerin öne çıkmasıyla Çin borsasında düşüşlerin sınırlı kaldığını ifade etti.

ASYA BORSALARINDA KARIŞIK KAPANIŞLAR

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,35 artışla 39.826 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükselişle 3.133,74 puandan kapandı.

ÇİN, HONG KONG VE HİNDİSTAN’DA SINIRLI DÜŞÜŞLER

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,04 düşüşle 3.496 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi önceki kapanışının yüzde 1,3 altında 23.844 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 83.670 puan seviyesinde bulunuyor.