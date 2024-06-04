Asya borsalarında karışık seyir

Asya borsaları ve küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika alanını genişleten ve ülke ekonomisinin yavaşladığına işaret eden verilerin ardından karışık bir seyir izliyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 38.805 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 azalışla 2.662 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,4 artışla 3.092 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselişle 18.496 puanda, altı hafta süren genel seçimlerin ardından oy sayımına geçilen Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 7,3 düşüşle 70.975 puanda bulunuyor.