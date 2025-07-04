Asya borsalarında 'tarife' belirsizliği sürüyor

Asya borsaları, gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan istihdam raporunun ülkede iş gücü piyasasının güçlü kaldığına işaret etmesi iyimser bir hava oluştururken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelere göndereceği tarife mektupları yatırımcıların odağına yerleşti.

KORUMACI POLİTİKALAR RİSK İŞTAHINI SINIRLANDIRIYOR

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların ekonomi ve ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler sürerken, Trump'ın bölge ülkelere uygulayacağı belirsizliği Asya piyasalarında bazı ülkelerde risk iştahını sınırladı.

JAPONYA'DA HANE HALKI HARCAMALARI BEKLENTİLERİ AŞTI

Japonya'da, mayısta hane halkı harcamalarındaki artış aylık bazda yüzde 4,7 ile öngörüleri aşarken, yıllık bazda da yüzde 4,6 artarak tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Hane halkının harcamalarına yönelik beklenti aylık olarak yüzde 0,4 ve yıllık olarak da yüzde 1,3 artması yönündeydi.

ÇİN'DEN TİCARET GÖRÜŞMELERİNE DEVAM MESAJI

Öte yandan Çin Ticaret Bakanlığı, Pekin'in ABD ile ticaret görüşmelerinde haziranda sağlanan anlaşmaları sürdürmek için yakın işbirliği içinde çalıştığını bildirdi.

ASYA BORSALARINDA KARIŞIK KAPANIŞLAR

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 39.820 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 azalışla 3.054 puandan kapandı.

ÇİN, HİNDİSTAN VE HONG KONG’DA SON DURUM

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,3 yükselişle 3.470 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 83.065 puan seviyesinde bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,9 altında 23.864 puandan işlem görüyor.