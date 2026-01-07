Asya'da peş peşe iki ayrı deprem

Asya kıtasında peş peşe 2 deprem meydana geldi. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi 5.2 ile sallanırken Filipinler^'de 6.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Filipinler'in güneydoğusunda yer alan Baculin bölgesi açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler'in güneydoğu açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu.

Büyüklüğü 6.4 olarak kaydedilen depremin merkez üssünün, Baculin bölgesinin yaklaşık 16 kilometre doğu açıkları olduğu belirtildi.

Yerin yaklaşık 35 kilometre derinliğinde yaşanan depremde, henüz can ve mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

SİNCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİ'NDE 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, günün ilk saatlerinde merkez üssü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Taşkurgan Tacik Özerk İlçesi olan 5.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya hasar olmadı.

Açıklamada, yerel ulaştırma ve haberleşme ağları ile elektrik şebekesinin depremden etkilenmediği, günlük yaşam ve üretim faaliyetlerinin normal devam ettiği bildirildi.