Asya'daki BM ofisleri, Gazze'de öldürülen meslektaşlarını andı

Asya'daki Birleşmiş Milletler (BM) ofisleri, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden BM çalışanları için anma etkinlikleri düzenledi.

BM Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) X hesabından yapılan açıklamada, "Afganistan'daki BM personeli, Gazze'de öldürülen 100'den fazla meslektaşımızın yasını tutarken bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve BM bayrağı yarıya indirildi" ifadesine yer verildi.

BM ile BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Tayland'daki ofisleri de Gazze'de öldürülen BM çalışanlarını andı.

UNESCO Bangkok'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de hayatını kaybeden BM çalışanlarını anmak adına Bangkok'taki BM bayrağının yarıya indirilerek saygı duruşunda bulunulduğu bildirildi.

Çin ve Japonya'daki BM ofisleri, İsrail'in saldırılarında hayatlarını kaybeden BM çalışanları için etkinlik düzenledi.

Çin'deki BM ofisinin X hesabından yapılan paylaşımda, Gazze'de öldürülen BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansındaki (UNRWA) meslektaşlarının yasını tutmak adına saygı duruşunda bulunulduğu ve BM bayrağının yarıya indirildiği belirtildi.

BM'nin Tokyo'daki Enformasyon Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze'de hayatını kaybeden BM çalışanları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada yayımlanan fotoğrafta, Tokyo'nun Şibuya ilçesinde, BM'nin düşünce kuruluşu ve akademik kolu kabul edilen Birleşmiş Milletler Üniversitesi binasının önündeki BM bayrağının yarıya indirildiği görüldü.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 10 Kasım'da X hesabından yaptığı açıklamada, "(Gazze Şeridi'nde) 1 ayda 100'den fazla UNRWA çalışanının öldürüldüğü doğrulandı. Ebeveynler, öğretmenler, hemşireler, doktorlar, destek personeli." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 45'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de onbinlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 73 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.