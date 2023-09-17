Asya Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın başlıyor
Kaynak: AA
Kıtanın en önemli futbol organizasyonu Asya Şampiyonlar Ligi (AFC), yarın başlayacak.
Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, Sadio Mane, N'Golo Kante, Fabinho, Marcelo Brozovic gibi dünyaca ünlü yıldızların yer alacağı turnuva, yarın grup maçlarıyla start alacak.
Son dönemde gerçekleştirdikleri yüksek bütçeli transferlerle adından söz ettiren Suudi Arabistan'dan dört takımın katılacağı organizasyon, D-Smart ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.