Asya Ülkeleri ve Başkentleri 2025 | Güncel ve eksiksiz liste
Asya kıtasında kaç ülke vardır ve bu ülkelerin başkentleri hangileridir? Asya ülkeleri ve başkentleri 2025 güncel listesi nasıldır? Detaylar haberimizde.
Dünyanın en büyük kıtası olan Asya, yüzölçümü ve nüfus açısından önemli bir coğrafyadır. “Asya ülkeleri ve başkentleri güncel liste”, “Asya kıtası ülkeleri eksiksiz tablo” ve “Asya ülkeleri resmi dilleri” gibi aramalar öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından sıklıkla yapılmaktadır. Asya kıtası ülkeleri ve başkentleri tam listesi ve merak edilenler şöyle:
ASYA KITASI ÜLKELERİ VE BAŞKENTLERİ (TAM LİSTE)
- Afganistan – Kabil
- Azerbaycan – Bakü
- Bahreyn – Manama
- Bangladeş – Dakka
- Bhutan – Thimphu
- Brunei – Bandar Seri Begavan
- Çin – Pekin
- Doğu Timor – Dili
- Endonezya – Cakarta
- Ermenistan – Erivan
- Filipinler – Manila
- Filistin – Doğu Kudüs
- Güney Kore – Seul
- Hindistan – Yeni Delhi
- Irak – Bağdat
- İran – Tahran
- İsrail – Kudüs
- Japonya – Tokyo
- Kamboçya – Phnom Penh
- Kazakistan – Astana (Nur-Sultan)
- Kırgızistan – Bişkek
- Kuzey Kore – Pyongyang
- Kuveyt – Kuveyt
- Laos – Vientiane
- Lübnan – Beyrut
- Maldivler – Malé
- Malezya – Kuala Lumpur
- Moğolistan – Ulanbatur
- Myanmar (Burma) – Nepido
- Nepal – Katmandu
- Özbekistan – Taşkent
- Pakistan – İslamabad
- Rusya Federasyonu – Moskova
- Singapur – Singapur
- Sri Lanka – Sri Jayawardenepura Kotte
- Suriye – Şam
- Suudi Arabistan – Riyad
- Tacikistan – Duşanbe
- Tayland – Bangkok
- Tayvan – Taipei
- Türkiye – Ankara
- Türkmenistan – Aşkabat
- Ürdün – Amman
- Vietnam – Hanoi
- Yemen – Sana
ASYA ÜLKELERİ VE BAŞKENTLERİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Asya kıtasında kaç ülke var?
Toplam 49 ülke vardır.
Asya ülkeleri başkentleri güncel mi?
Bu liste 2025 verileriyle hazırlanmıştır. Asya ülkeleri ve nüfusları en çok araştırılan konular arasındadır. Asya haritası ülkeler ve başkentler coğrafya derslerinde sıkça kullanılmaktadır. Asya ülkeleri bayrakları ve başkentleri özellikle öğrenciler tarafından merak edilmektedir.
Asya ülkeleri ve başkentleri güncel listesi hem coğrafya öğreniminde hem de araştırmalarda başvurulan en önemli kaynaklardan biridir. Bu makale sayesinde, Asya kıtası ülkeleri eksiksiz listesi, “Asya ülkeleri başkentleri güncel mi” ve “Asya ülkeleri resmi dilleri” gibi sıkça sorulan sorulara net cevaplar verilmiştir. 2025 itibarıyla Asya kıtasında yer alan 49 ülke ve başkentleri eksiksiz olarak öğrenilmiş olacaktır.