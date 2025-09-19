Asya Ülkeleri ve Başkentleri 2025 | Güncel ve eksiksiz liste

Dünyanın en büyük kıtası olan Asya, yüzölçümü ve nüfus açısından önemli bir coğrafyadır. “Asya ülkeleri ve başkentleri güncel liste”, “Asya kıtası ülkeleri eksiksiz tablo” ve “Asya ülkeleri resmi dilleri” gibi aramalar öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından sıklıkla yapılmaktadır. Asya kıtası ülkeleri ve başkentleri tam listesi ve merak edilenler şöyle:

ASYA KITASI ÜLKELERİ VE BAŞKENTLERİ (TAM LİSTE)

Afganistan – Kabil

– Kabil Azerbaycan – Bakü

– Bakü Bahreyn – Manama

– Manama Bangladeş – Dakka

– Dakka Bhutan – Thimphu

– Thimphu Brunei – Bandar Seri Begavan

– Bandar Seri Begavan Çin – Pekin

– Pekin Doğu Timor – Dili

– Dili Endonezya – Cakarta

– Cakarta Ermenistan – Erivan

– Erivan Filipinler – Manila

– Manila Filistin – Doğu Kudüs

– Doğu Kudüs Güney Kore – Seul

– Seul Hindistan – Yeni Delhi

– Yeni Delhi Irak – Bağdat

– Bağdat İran – Tahran

– Tahran İsrail – Kudüs

– Kudüs Japonya – Tokyo

– Tokyo Kamboçya – Phnom Penh

– Phnom Penh Kazakistan – Astana (Nur-Sultan)

– Astana (Nur-Sultan) Kırgızistan – Bişkek

– Bişkek Kuzey Kore – Pyongyang

– Pyongyang Kuveyt – Kuveyt

– Kuveyt Laos – Vientiane

– Vientiane Lübnan – Beyrut

– Beyrut Maldivler – Malé

– Malé Malezya – Kuala Lumpur

– Kuala Lumpur Moğolistan – Ulanbatur

– Ulanbatur Myanmar (Burma) – Nepido

– Nepido Nepal – Katmandu

– Katmandu Özbekistan – Taşkent

– Taşkent Pakistan – İslamabad

– İslamabad Rusya Federasyonu – Moskova

– Moskova Singapur – Singapur

– Singapur Sri Lanka – Sri Jayawardenepura Kotte

– Sri Jayawardenepura Kotte Suriye – Şam

– Şam Suudi Arabistan – Riyad

– Riyad Tacikistan – Duşanbe

– Duşanbe Tayland – Bangkok

– Bangkok Tayvan – Taipei

– Taipei Türkiye – Ankara

– Ankara Türkmenistan – Aşkabat

– Aşkabat Ürdün – Amman

– Amman Vietnam – Hanoi

– Hanoi Yemen – Sana

ASYA ÜLKELERİ VE BAŞKENTLERİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Asya kıtasında kaç ülke var?

Toplam 49 ülke vardır.

Asya ülkeleri başkentleri güncel mi?

Bu liste 2025 verileriyle hazırlanmıştır. Asya ülkeleri ve nüfusları en çok araştırılan konular arasındadır. Asya haritası ülkeler ve başkentler coğrafya derslerinde sıkça kullanılmaktadır. Asya ülkeleri bayrakları ve başkentleri özellikle öğrenciler tarafından merak edilmektedir.

Asya ülkeleri ve başkentleri güncel listesi hem coğrafya öğreniminde hem de araştırmalarda başvurulan en önemli kaynaklardan biridir. Bu makale sayesinde, Asya kıtası ülkeleri eksiksiz listesi, “Asya ülkeleri başkentleri güncel mi” ve “Asya ülkeleri resmi dilleri” gibi sıkça sorulan sorulara net cevaplar verilmiştir. 2025 itibarıyla Asya kıtasında yer alan 49 ülke ve başkentleri eksiksiz olarak öğrenilmiş olacaktır.