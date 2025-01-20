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At arabasıyla denize girip güneşlendiler

Ajans Haberleri
  • 20.01.2025 09:00
  • Giriş: 20.01.2025 09:00
  • Güncelleme: 20.01.2025 09:00
Kaynak: İHA
At arabasıyla denize girip güneşlendiler

Hatay’da güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen 2 kafadar, at arabasıyla denize girerek keyif çattı.

Hatay’da hafta sonu güneşli hava kendini hissettirdi. Ocak ayında güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler, Arsuz ilçesinde sahillere akın etti.

Karaağaç mevkisinde güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen 2 kafadar, at arabasıyla denize girdi.

İlginç olayda üstleri ıslanmadan denizin ortasında keyif çatan 2 vatandaşın o anları kameraya yansıdı.

Vatandaşların meraklı bakışları arasında denizin içinde at arabası üzerinde güneşlenen şahısların o anları hayrete düşürdü.

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