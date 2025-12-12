At eti kesimi yapılan kaçak işletmeye operasyon

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesinde at kesimi yaptığı tespit edilen kaçak işletmeye yapılan operasyonda 215 kilo at eti ele geçirildi, kesime hazır 3 at bulundu.

Çifteler Belediye Başkanlığı zabıta ekipleri, bir işletmede at eti kesimi yapıldığı bilgisi sonrası harekete geçti. Belediyenin yanı sıra İlçe Tarım Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak işletmeye operasyon yapıldı. Ekiplerin aramasında, 215 kilogram kaçak at eti ele geçirildi. Ayrıca kesime hazır bekletilen 3 at bulundu. İşletmenin Rusya uyruklu sahibi hakkında adli soruşturma başlatıldı. Çifteler Belediyesi yaptığı açıklamada, "El koyulan 3 at Çifteler Belediyesi Acil Müşahade alanına kaldırılmış olup, bu husus ile ilgili gerekli işlemlere başlanmıştır. Yasal prosedür gereği, ismini açık ifade edemediğimiz kaçak kesim yapan şahsın Rusya Federasyonu Uyruklu olduğu ve kaçak kesim yapılan etlerin şehir dışına gönderildiği, konunun ilçemizdeki herhangi bir kasap, market veya restoran ile ilgili olmadığını bilgilerinize sunarız" denildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)

