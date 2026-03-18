ATA ALTIN KAÇ LİRA? 18 Mart 2026 Altın Fiyatları Güncel Liste

18 Mart 2026 Çarşamba altın piyasaları, küresel gelişmelerin etkisiyle yön arayışını sürdürüyor. İran-İsrail-ABD hattında devam eden gerilim ve FED faiz kararı öncesi oluşan belirsizlik, altın fiyatlarında sınırlı düşüşe neden oldu. Özellikle yatırımcıların en çok merak ettiği “Ata altın kaç lira?”, “tam altın ne kadar?” ve “Kapalıçarşı altın fiyatları bugün kaç TL?” soruları gündemin merkezinde yer alıyor. İşte güncel altın fiyatları ve piyasa analizi…

18 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Kapalıçarşı Ziynet 2.5 115.844,24 117.779,79 +0,43% Kapalı Çarşı Beşli Altın 234.584,59 239.330,85 +0,43% Gremse Altın 115.844,24 118.577,56 +0,43% Ata Altın 47.785,75 49.026,56 +0,43% Tam Altın 46.337,70 47.285,97 +0,43% Külçe Altın ($) 162.400,00 162.600,00 +0,18% Has Altın 7.083,03 7.083,85 +0,09% Hamit Altın 46.867,47 47.539,95 +0,23%

ATA ALTIN KAÇ TL? GÜNCEL DURUM

Ata altın bugün 47.785 TL alış ve 49.026 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Gün içinde sınırlı yükseliş kaydeden Ata altın, yatırımcıların güvenli liman arayışında öne çıkan seçeneklerden biri olmaya devam ediyor.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN GELİŞMELER

Altın fiyatları, İran-İsrail-ABD arasında devam eden savaş ve artan jeopolitik riskler nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. İran’ın üst düzey güvenlik yetkilisi Ali Laricani’nin öldürülmesi, bölgede tansiyonu yükselten önemli gelişmelerden biri oldu.

Öte yandan Hürmüz Boğazı’nın büyük ölçüde kapalı kalması, dünya petrol sevkiyatının yaklaşık beşte birini etkileyerek enerji fiyatlarını yüksek tutuyor.

Petrol Fiyatları ve Küresel Etki

Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması, üretim ve nakliye maliyetlerini artırarak küresel enflasyon baskısını güçlendiriyor. Bu durum, altın fiyatlarının yönü üzerinde doğrudan etkili oluyor.

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR

ABD Merkez Bankası (FED), faiz kararını saat 21.00’de açıklayacak. 21.30’da yapılacak basın toplantısı ise piyasaların yönünü belirleyecek kritik açıklamaları içerecek.

Bu nedenle altın piyasasında “karar öncesi bekleyiş” hakim durumda.

Ata altın kaç lira?

Ata altın bugün 49.026 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir.

Tam altın ne kadar?

Tam altın 46.337 TL alış ve 47.285 TL satış fiyatına sahiptir.

Gremse altın kaç TL?

Gremse altın 118.577 TL seviyesinde işlem görmektedir.

Beşli altın ne kadar?

Kapalıçarşı beşli altın 239.330 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir.

Kapalıçarşı altın fiyatları bugün nasıl?

Kapalıçarşı altın fiyatları bugün genel olarak sınırlı yükseliş eğilimi göstermektedir.

Altın fiyatları neden düşüyor?

FED faiz kararı öncesi belirsizlik ve küresel gelişmeler altın fiyatlarında dalgalanmaya neden olmaktadır.

18 Mart 2026 altın fiyatları, küresel gelişmeler ve FED kararı öncesi kritik bir süreçten geçiyor. Ata altın başta olmak üzere Kapalıçarşı altın türlerinde sınırlı hareketler görülürken, piyasanın yönü büyük ölçüde açıklanacak faiz kararına bağlı olacak. Yatırımcılar için temkinli ve dikkatli hareket edilmesi gereken bir dönem öne çıkıyor.