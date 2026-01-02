Ata Altın Kaç Lira? 2 Ocak 2026 Cuma Güncel Fiyatlar

Ata altın fiyatları yakından takip edilmeye devam ederken, 2 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla piyasadaki son rakamlar dikkat çekiyor. Altın yatırımcıları “Ata altın bugün kaç lira?”, “Ata altın alış satış fiyatı ne kadar?” sorularına yanıt ararken, küresel piyasalarda altının ons fiyatındaki toparlanma da gündemde önemli yer tutuyor. İşte günün Ata altın fiyatı ve altın piyasasına dair son gelişmeler…

2 OCAK 2026 ATA ALTIN FİYATLARI

Güncel verilere göre Ata altın alış ve satış fiyatları şu şekilde:

Ürün Alış Satış Günlük Değişim Son Güncelleme Ata Altın 40.939,37 TL 41.970,86 TL -%0,28 16:29

ALTININ ONS FİYATINDA TOPARLANMA DEVAM EDİYOR

Altının küresel piyasalardaki belirleyicisi olan ons fiyatında da dikkat çeken bir toparlanma eğilimi öne çıkıyor. 29 Aralık’taki düşüşün ardından yeniden yükselişe geçen ons altın, merkez bankalarının güçlü altın talebi ve Fed’e yönelik güvercin para politikası beklentileri ile destekleniyor. Buna göre altının ons fiyatı şu sıralarda %1,2 yükselişle 4.375 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

ATA ALTIN PİYASASINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Ata altın satış fiyatı 42 bin TL seviyesine yakın seyrediyor.

Günlük bazda küçük bir geri çekilme dikkat çekiyor.

Ons altındaki toparlanma eğilimi piyasadaki görünümü destekliyor.

Bugün Ata altın ne kadar?

2 Ocak 2026 Cuma itibarıyla Ata altın alış fiyatı 40.939,37 TL, satış fiyatı ise 41.970,86 TL seviyesindedir.

Ata altında günlük değişim ne kadar?

Ata altın fiyatlarında günlük bazda yaklaşık -%0,28 oranında geri çekilme görülmektedir.

Altının ons fiyatı kaç dolar?

Altının ons fiyatı şu sıralarda %1,2 yükselişle 4.375 dolar seviyesinden işlem görmektedir.

Altın fiyatları neden etkileniyor?

Merkez bankalarının altına olan talebi ve Fed’in para politikasına yönelik güvercin beklentiler, altın fiyatlarını destekleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

2 Ocak 2026 Ata altın fiyatları, altının onsundaki pozitif görünümle birlikte piyasaların yakından izlediği başlıklar arasında yer alıyor. Güncel rakamlar, piyasalardaki hareketliliğin sürdüğünü gösterirken, yatırımcıların altın fiyatlarını ve küresel gelişmeleri yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.