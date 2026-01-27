Ata altını ne kadar? 27 Ocak 2026 Salı güncel ata altın, külçe altın, has altın ve Hamit altın fiyatları

Altın piyasalarında hareketlilik sürerken yatırımcıların odağında “Ata altını ne kadar?” ve “külçe altın fiyatı kaç TL?” soruları yer alıyor. 27 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla ata altın, has altın ve Hamit altın fiyatları güncellendi. Güncel rakamlar, hem yatırım hem de ziynet amaçlı alım yapanlar tarafından yakından takip ediliyor.

27 OCAK 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Bugün ata altın fiyatlarıyla birlikte külçe altın ne kadar, has altın fiyatı ve Hamit altın ne kadar soruları da en çok merak edilen başlıklar arasında bulunuyor.

Altın Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı Değişim Saat Ata Altın 48.047,07 49.252,68 %2,83 17:05 Tam Altın 46.591,10 47.504,06 %2,83 17:05 Külçe Altın ($) 166.900,00 167.000,00 %2,74 17:10 Has Altın 7.056,27 7.057,07 %0,66 09:15 Hamit Altın 47.330,47 47.757,95 %0,69 09:15

1 ATA ALTIN NE KADAR?

1 Ata altın ne kadar sorusunun yanıtı 27 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla alışta 48.047,07 TL, satışta ise 49.252,68 TL olarak öne çıkıyor. Ata altın fiyatlarındaki yükseliş oranı yüzde 2,83 seviyesinde.

ATA NASIL BİR ALTIN?

Ata altını, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olarak bilinir ve 7,216 gram ağırlığındadır. Bu özelliği sayesinde hem yatırım hem de uzun vadeli saklama amacıyla tercih edilen altın türleri arasında yer alır.

ATA LİRA İLE TAM ALTIN AYNI MI?

Ata lira ile tam altın aynı değildir. Cumhuriyet Altını’nın çapı 22 mm iken, Tam Altın’ın çapı 30 mm’dir. Ağırlık açısından bakıldığında Cumhuriyet Altını 7,21 gram, Tam Altın ise 7,00 gram gelmektedir.

1 ATA KAÇ ÇEYREK EDER?

1 Ata kaç çeyrek eder sorusu sıkça araştırılmaktadır. 1 Ata (Cumhuriyet) altın, 1 yarım altın ya da 2 çeyrek altın eder. Bu hesaplama, yarım altının 3,5 gram, çeyrek altının ise 1,75 gram olmasına dayanır.

KAÇ ÇEŞİT ATA ALTIN VAR?

Ata altın, Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bir yatırım aracıdır. Sikke Ata altın çeşitleri arasında Ata çeyrek altın, Ata yarım altın ve Ata beşli altın gibi farklı seçenekler bulunmaktadır.

KÜLÇE ALTIN NE KADAR? KÜLÇE ALTIN FİYATI

Külçe altın ne kadar sorusunun yanıtına göre, 27 Ocak 2026 Salı günü külçe altın alış fiyatı 166.900,00, satış fiyatı ise 167.000,00 seviyesindedir. Külçe altın fiyatı, özellikle büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından izlenmektedir.

HAS ALTIN FİYATI

Has altın fiyatı bugün alışta 7.056,27, satışta 7.057,07 seviyesinde işlem görüyor. Saf altın olması nedeniyle has altın, gram bazlı yatırım tercih edenler için önemlidir.

HAMİT ALTIN NE KADAR?

Hamit altın ne kadar sorusunun güncel yanıtı, alışta 47.330,47 TL, satışta ise 47.757,95 TL şeklindedir. Hamit altın, tarihi niteliği nedeniyle hem yatırım hem de koleksiyon amacıyla tercih edilmektedir.

Ata altını ne kadar?

27 Ocak 2026 Salı günü ata altın satış fiyatı 49.252,68 TL.

Külçe altın fiyatı kaç TL?

Külçe altın satış fiyatı 167.000,00 seviyesinde.

Has altın fiyatı ne kadar?

Has altın bugün satışta 7.057,07 olarak işlem görüyor.

Hamit altın mı Ata altın mı daha avantajlı?

Her iki altın türü de yatırım amacıyla tercih edilebilir. Seçim, yatırım süresi ve kullanım amacına göre değişiklik gösterir.

27 Ocak 2026 Salı günü güncel altın fiyatları incelendiğinde, ata altın, külçe altın ve Hamit altın tarafında yükseliş dikkat çekiyor. Ata altını ne kadar ve külçe altın ne kadar sorularının yanıtı, altın piyasasını takip edenler için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Yatırım kararı öncesinde güncel fiyatlar ve altın türlerinin özellikleri mutlaka dikkate alınmalıdır.