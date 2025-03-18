ATA AÖF Bahar Dönemi Sınav Tarihleri | 2024-2025 Erzurum Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bahar dönemi ara sınav, dönem sonu sınav tarihleri

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri 2024-2025 eğitim döneminin başlamasıyla birlikte ATA AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman sorusunu gündeme getirdi. 2024-2025 Atatürk Üniversitesi AÖF bahar dönemi ara sınav, dönem sonu sınav tarihleri fakültenin akademik takvimiyle birlikte duyuruldu. Peki, ATA AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman? İşte 2024-2025 Erzurum Atatürk Üniversitesi AÖF bahar dönemi ara sınav, dönem sonu sınav tarihleri!

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Erzurum Atatürk Üniversitesi AÖF sınav tarihleri belli oldu. Erzurum Atatürk Üniversitesi AÖF 2024-2025 eğitim öğretim yılı Bahar Dönemi içinde yani ikinci dönemde Bahar Dönemi Ara Sınavı ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı olmak üzere iki adet sınav gerçekleştirecek. 2025 ATA AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 5-6 Nisan'da, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 31 Mayıs-1 Haziran'da, Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 5-6 Temmuz'da gerçekleşecek.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

2024-2025 Erzurum Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bahar dönemi sınav takvimi şu şekilde:

Bahar Dönemi Ara Sınavı 5-6 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 31 Mayıs-1 Haziran 2025

31 Mayıs-1 Haziran 2025 Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 5-6 Temmuz

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ ÇIKTI ZORUNLU MU?

Öğrencilerin sınav girişlerinde yanlarında getirmekle zorunlu oldukları sınav giriş belgesinin renkli olmak gibi bir zorunluluğu yoktur. ATA AÖF sınavına katılacak adaylar sınav giriş belgesi çıktısını siyah beyaz ya da renkli olarak çıkartabilir.