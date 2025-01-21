ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2025 Atatürk Üniversitesi AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi açıklandı mı? ATA AÖF 2024-2025 güz dönemi bütünleme sınav tarihi

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri 2024-2025 güz eğitim döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman araştırması hız kazandı. Güz döneminde gerçekleştirilen dönem ortası ve dönem sonu sınavlarında derslerini geçmek için yeterli puanı toplayamayan öğrencilerin katılacağı sınava dair 2025 Atatürk Üniversitesi AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi açıklandı mı sorusu da ayrıca gündemde. 12-12 Ocak'ta gerçekleşen ATA AÖF dönem sonu sınavı sonrası geçme notunu yakalayamayan öğrenciler bütünleme sınavı hakkından faydalanacaklar. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2025 Atatürk Üniversitesi AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi açıklandı mı? ATA AÖF 2024-İşte, 2025 güz dönemi bütünleme sınav tarihi!

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI TARİHİ

ATA AÖF 2024-2025 güz dönemi bütünleme sınavı 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde üç oturumda gerçekleşecek. ATA AÖF bütünleme sınav tarih ve oturum saatleri şu şekilde:

1. Oturum: 15 Şubat 2025 Saat 09.30

15 Şubat 2025 Saat 09.30 2. Oturum: 15 Şubat 2025 Saat 14.00

15 Şubat 2025 Saat 14.00 3. Oturum: 16 Şubat 2025 Saat 15.00

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Erzurum Atatürk Üniversitesi AÖF 2024-2025 güz dönemi bütünleme sınavı giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Sınav giriş belgesi Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.

ATA AÖF SINAVA GİRİŞ BELGESİ NEREDEN İNDİRİLİR?

ATA AÖF sınava giriş belgesi çıkartmak isteyen öğrenciler https://obs.atauni.edu.tr adresinden öğrenci numaraları ve şifreleri ile oturum açarak belgelerini çıkarabilir.