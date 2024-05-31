ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? | ATA AÖF 2023-2024 Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı Tarihi

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2023-2024 Bahar Dönemi sonuna gelinmesiyle birlikte öğrenciler ATA AÖF 2023-2024 Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı tarihi araştırması yapmaya başladı.. AÖF'e kayıtlı birçok öğrencinin ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman sorusunu gündeme getiriyor. Yayınlanan akademik takvim ile Atatürk Üniversitesi AÖF 2023-2024 Bahar Dönemi bütünleme sınavı tarihi belli oldu. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? İşte Atatürk Üniversitesi AÖF 2023-2024 Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı Tarihi!

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri 2023-2024 bahar döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman sorusunu gündeme getirdi. AÖF akademik takviminin yayınlanmasıyla birlikte Atatürk Üniversitesi AÖF 2023-2024 Bahar Dönemi bütünleme sınavı tarihi de belli olmuştu. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? İşte Atatürk Üniversitesi AÖF 2023-2024 Bahar Dönemi bütünleme sınavı tarihi!

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

Atatürk Üniversitesi AÖF bütünleme sınav tarihleri belli oldu. Fakültenin sayfasında yapılan açıklamaya göre Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 6-7 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek.

ATA AÖF bütünleme sınav tarihi

Erzurum Atatürk Üniversitesi ATA AÖF akademik takvimiyle bütünleme sınav tarihleri belli oldu. İki gün ve üç oturumda sürecek ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri şu şekilde:

I.Oturum: 6 Temmuz 2024 Saat: 09.30

6 Temmuz 2024 Saat: 09.30 II.Oturum: 6 Temmuz 2024 Saat: 14.00

6 Temmuz 2024 Saat: 14.00 III.Oturum: 7 Temmuz 2024 Saat: 09.30

Bütünleme sınav merkezi değişikliği

6-7 2024 tarihlerinde sınav merkezlerinde gerçekleşecek olan ATA AÖF Bütünleme Sınavı için sınav merkezi tercihlerinde son günün ne zaman olduğu henüz duyurulmadı.

Atatürk Üniversitesi AÖF 2023-2024 Bahar Dönemi Bütünleme sınavı

Atatürk Üniversitesi AÖF 2023-2024 Bahar Dönemi Bütünleme sınavları üç oturumda gerçekleşecek. Bütünleme sınavının ilk iki oturumu 6 Temmuz Cumartesi günü yapılacakken son oturumu olan üçüncü oturum 7 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek. ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde gerçekleşecek bütünleme sınavları sırasıyla; ilk oturum 6 Temmuz Cumartesi saat 09.30'da, yine aynı gün gerçekleşecek olan ikinci oturum 14.00, üçüncü oturum ise 7 Temmuz Pazar günü saat 09.30'da gerçekleşecek.

Mezuniyet için üç ders sınavı ne zaman?

Mezun olabilmek için üç ders sınavına katılacak adayların sınavları ise 24 Ağustos 2024 saat 09.30'da gerçekleşecek.