ATA AÖF final, bütünleme, üç ders sınav tarihleri | 2024-2025 Erzurum Atatürk Üniversitesi ATA AÖF Final, bütünleme, üç ders sınav tarihleri

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri 2024-2025 eğitim döneminin başlamasıyla birlikte ATA AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman sorusunu gündeme getirdi. 2024-2025 Atatürk Üniversitesi AÖF bahar dönemi ara sınav, dönem sonu, final, bütünleme, üç ders sınav tarihleri fakültenin akademik takvimiyle birlikte duyuruldu. Peki, ATA AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman? İşte 2024-2025 Erzurum Atatürk Üniversitesi AÖF bahar dönemi final, bütünleme, üç ders sınav tarihleri!

ATA AÖF FİNAL, BÜTÜNLEME, ÜÇ DERS SINAV TARİHLERİ

Erzurum Atatürk Üniversitesi AÖF sınav tarihleri belli oldu. Erzurum Atatürk Üniversitesi AÖF 2024-2025 eğitim öğretim yılı Bahar Dönemi içinde yani ikinci dönemde Bahar Dönemi Ara Sınavı, Bahar Dönemi Final Sınavı, Bütünleme Sınavı ve Üç Ders sınavı olmak üzere dört adet sınav gerçekleştirecek. 2025 ATA AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu yani Final Sınavı 31 Mayıs-1 Haziran'da, Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 5-6 Temmuz'da, üç ders sınavı 10 Ağustos'ta gerçekleşecek.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

2024-2025 Erzurum Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bahar dönemi sınav takvimi şu şekilde:

Bahar Dönemi Ara Sınavı 5-6 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 31 Mayıs-1 Haziran 2025

31 Mayıs-1 Haziran 2025 Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 5-6 Temmuz

Üç Ders Sınavı: 10 Ağustos

ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu (Final) Sınavı tarihleri şu şekilde:

I.Oturum 31 Mayıs 2025 Saat 09.30

31 Mayıs 2025 Saat 09.30 II.Oturum 31 Mayıs 2025 Saat 14.00

31 Mayıs 2025 Saat 14.00 III.Oturum 01 Haziran 2025 Saat 15.00

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı tarihleri:

I.Oturum 05 Temmuz 2025 - 09.30

05 Temmuz 2025 - 09.30 II.Oturum 05 Temmuz 2025 - 14.00

05 Temmuz 2025 - 14.00 III.Oturum 06 Temmuz 2025 - 15.00

*Bütünleme sınavı saatleri geçen yılki sınavlar baz alınarak yazılmıştır.

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI TARİHİ

Mezuniyet için son üç dersi kalan öğrencilere yönelik düzenlenen ATA AÖF üç ders sınavı 10 Ağustos 2025 Pazar günü saat 09:30'da uygulanacak.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ ÇIKTI ZORUNLU MU?

Öğrencilerin sınav girişlerinde yanlarında getirmekle zorunlu oldukları sınav giriş belgesinin renkli olmak gibi bir zorunluluğu yoktur. ATA AÖF sınavına katılacak adaylar sınav giriş belgesi çıktısını siyah beyaz ya da renkli olarak çıkartabilir.