ATA AÖF sınav tarihleri ne zaman? Atatürk Üniversitesi AÖF 2024-2025 Bahar, Güz Dönemi sınav takvimi

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri 2024-2025 eğitim döneminin başlamasıyla birlikte AÖF sınav tarihleri ne zaman sorusunu gündeme getirdi. AÖF akademik takviminin yayınlanmasıyla birlikte Atatürk Üniversitesi AÖF 2024-2025 Bahar, Güz Dönemi sınav tarihleri de belli olmuş oldu. Peki, AÖF sınav tarihleri ne zaman? İşte Atatürk Üniversitesi AÖF 2024-2025 Bahar, Güz Dönemi sınav takvimi...

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi AÖF sınav tarihleri belli oldu. Fakültenin sayfasında yapılan açıklamaya göre sınavlar; Güz Dönemi Ara Sınavı 30 Kasım-1 Aralık 2024, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 11-12 Ocak 2025, Güz Dönemi Bütünleme Sınavı 15-16 Şubat 2025, Bahar Dönemi Ara Sınavı 5-6 Nisan 2024, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 31 Mayıs-1 Haziran 2025, Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 5-6Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÖF 2024-2025 BAHAR, GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Atatürk Üniversitesi AÖF 2024-2025 Bahar ve Güz sınav takvimi şu şekilde;

Güz Dönemi Ara Sınavı 30 Kasım-1 Aralık 2024

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 11-12 Ocak 2025

Gün Dönemi Bütünleme Sınavı 15-16 Şubat 2025

Bahar Dönemi Ara Sınavı 5-6 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 31 Mayıs-1 Haziran 2025

Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 5-6 Temmuz 2025

2024 AÖF Güz Dönemi sınav tarihleri

Erzurum Atatürk Üniversitesi AÖF 2024-2025 eğitim öğretim yılı Güz Döneminde yani birinci dönemde Güz Dönemi Ara Sınavı ve Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı olmak üzere iki adet sınav gerçekleştirecek. 2024 AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 30 Kasım-1 Aralık'ta, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 11-12 Ocak 2025, Güz Dönemi Bütünleme Sınavı 15-16 Şubat 2025'te gerçekleşecek.

2024 AÖF Bahar Dönemi sınav tarihleri

Atatürk Üniversitesi AÖF 2024-2025 eğitim öğretim yılı Bahar Döneminde yani ikinci dönemde Bahar Dönemi Ara Sınavı ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı olmak üzere iki adet sınav gerçekleştirecek. 2025 AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 5-6Nisan'da, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 31 Mayıs-1 Haziran'da, Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 5-6Temmuz'da gerçekleşecek.