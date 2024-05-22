Ata dahi sahip çıkamadılar!

AKP döneminde Mamak Belediyesi’nin aldığı altı atın başına gelmeyen kalmadı. Bir at istismara uğrarken tedavi için İstanbul’a götürülen bir başka atın iade edilmediği, çipi olmadığı için belediyenin de at üstünde hak iddia edemediği öğrenildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Mamak Belediyesi’nin tesisi Üreğil Millet Bahçesi Binicilik Tesisi’nin işletilmesi için 1 Şubat 2022 tarihinde Jetsa isimli şirket ile kira sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme kapsamında tesis için iki adet yerli, iki adet midilli, iki adet de güvenlik atı olmak üzere toplam altı at satın alındı. Atların ücreti, Mamak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce ödendi.

Kira sözleşmesinin imzalanmasının ardından, Jetsa isimli şirketin sahibi Servet Şener’in kızı Firdevs Elif Şener Saka’nın, belediyeye Park ve Bahçeler Müdürü olarak atandığı tespit edildi. Şirket, tesisi işletmeye başlarken tesis için belediye bütçesinden satın alınan atların sorumluluğu, işletmeciye bırakıldı.

İSTİSMAR

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde belediyede yaşanan değişimin ardından, kamu kaynakları ile alınan atların başına gelmeyen kalmadığı belirlendi. Edinilen bilgiye göre, atların birine 18 yaşından küçük çocuklar tarafından cinsel istismarda bulunuldu. İstismar skandalının ardından şikayetlerin yoğunlaşması üzerine Mamak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Üreğil Millet Bahçesi’nde inceleme yaptı.

AYAĞI KIRIK AT

İncelemelerde, atların çip kayıtlarının olmadığı ve bir adet midillinin ayağının kırık olduğu da anlaşıldı. Mamak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkileri atların çiplerini taktı. Ancak Mamak Belediyesinin hayvancılık işletmesinin olmaması nedeniyle çipler, Jetsa adlı şirket üzerine kaydedildi.

İncelemelerde, ayağının kırık olduğu tespit edilen at, tedavi için İstanbul’a gönderildi. Süreç devam ederken Mamak Belediyesi şirket ile olan kira sözleşmesi feshetti. Mamak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 15 Mayıs 2023 tarihinde tutanak tutarak ayağı kırık olan atın tedavisine ilişkin iş ve işlemlerin sorumluluğu Mamak Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğüne verdi.

AKP Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut da devreye girdi. AKP’li Durgut, dönemin Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile irtibat kurarak atın, Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneğine gönderilmesini sağladı. At derneğe teslim edilirken bir tutanak tutuldu ve atın tedavisinin bitiminde Mamak Belediye Başkanlığına geri gönderileceği belirtildi. Ancak söz konusu tutanağın yalnızca atı taşıyan aracın şoförünce imzalandığı ve dernek tarafından imzalanmadığı bildirildi.

AT İADE EDİLMİYOR

Atın çipi olmadığı için Mamak Belediyesi’ne ait olduğunu ortaya koyabilecek hiçbir kayıt bulunmadığı ve Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği’nin atı geri vermediği öne sürüldü. Atın tedavisi ve ameliyatı için ciddi bir para harcandığı, derneğin belediyeye, “Tedavi ve ameliyat parasını öderseniz atı teslim ederiz” mesajı gönderdiği savunuldu.