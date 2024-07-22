'Ata Demirer Gazinosu' 8-9 Ağustos'ta Harbiye'de

Ata Demirer, 'Komedi Gazinosu' formatı ile üst üste iki gün Harbiye'de sevenleriyle buluşacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 8-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek konserlerin biletleri satışa sunuldu.

Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ile sahnede yer alacak.

Demirer’e, sahnede müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek.