Ata Demirer’den “Nasıl zayıfladınız?” sorusuna ilginç yanıt

30 kilo vererek dikkatleri üzerine çeken komedyen Ata Demirer, sosyal medyada paylaştığı videoda nasıl kilo verdiğiyle ilgili soruları yanıtladı.

Uzun yıllardır fazla kilolarıyla tanınan Demirer, yakın zamanda 30 kilo vermiş, zayıflamasını spora ve diyete borçlu olduğunu dile getirmişti. Ancak Demirer’e “Nasıl zayıfladınız?” soruları gelmeye devam etti.

"GOFRET YOK, MUZ, MANDALİNA VAR"

Ata Demirer son olarak Instagram'da paylaştığı eğlenceli bir videoda bu soruyu yanıtladı. Kendisine sık sık "Nasıl zayıflarız?" sorusu yöneltildiğini belirten Demirer, verdiği esprili ve ilginç yanıtta şunları söyledi:

“Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz çünkü insan yapıyor. Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et ye doğada var; ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemeyin.”