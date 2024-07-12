Ata Emre Akman cinayeti davasında karar: Saldırgana 24 yıl hapis, babasına beraat!

Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman cinayetine ilişkin davada karar açıklandı. "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen E.Ö'ye 18 yaşından küçük olması nedeniyle en üst sınır olan 24 yıl hapis cezası verildi. Azmettirici baba Orhan Ö. ise beraat etti.

Balıkesir'de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın bıçakla öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.Ö. ile babası Orhan Ö, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Ata Emre Akman'ın babası emekli Albay Erol Akman, annesi Zuhal Akman, bazı dernek ve siyasi parti temsilcileri ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, bulunduğu cezaevinden tanık olarak dinlenen Kurtuluş Şen, olaydan önce evine gelen sanık Orhan Ö'nün, Sultan Durmaz'ın evini kastederek, "Eve bir hamle olmayacak, ne olacaksa o kapının önünde olacak. Aslan gibi evlat yetiştirdim, oğlum her zamanda arkamda." gibi ifadeler kullandığını anlattı.

Orhan Ö. ise tanığın yalan söylediğini ileri sürdü.

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Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman, sanık ve oğlunun beyanlarının her aşamada çeliştiğini vurgulayarak, "Sadece Ata Emre değil, burada başkaca Ata Emre'lerin de hayatlarına dokunacak hem hukuki hem de vicdani bir karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Baba Erol Akman da olaylarla hiçbir ilgisi olmayan, Anneler Günü'nde annesinin doğum gününü kutlamak isteyen bir çocuğun yaşam hakkının elinden alındığını ifade etti.

Baba Akman, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

AZMETTİRİCİ OLDUĞUNU KABUL ETMEDİ

Avukatların dinlenmesinin ardından tekrar söz verilen Orhan Ö, azmettirici olmakla suçlanmasına ilişkin, böyle bir olay gerçekleştirecek olsa kendi oğlunu değil, çevresinde bulunan başkaca kişileri kullanabileceğini dile getirdi.

Sanık E.Ö. de babasının kendisini azmettirmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını savundu.

EN ÜST SINIRDAN CEZA

Kararını açıklayan mahkeme heyetince, sanık E.Ö'ye "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle en üst sınır olan 24 yıl hapse mahkum edilmesi kararlaştırıldı.

Sanık E.Ö, ayrıca "ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma" suçundan da 1 yıl hapisle cezalandırıldı. Sanığın yaşının küçük olması nedeniyle 8 aya indirilen ceza, adli para cezasına çevrildi.

Mahkeme heyeti, azmettirici Orhan Ö'nün ise beraatına ve tahliyesine karar verdi.

Fotoğraf: DHA /Arşiv