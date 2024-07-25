Ata Emre Akman cinayetinde gerekçeli karar açıklandı

Balıkesir'de harçlığını çıkarmak için kuryelik yaparken götürdüğü sipariş sırasında hiç tanımadığı E.Ö. tarafından öldürülen Ata Emre Akman'ın davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. E.Ö.'nün sadistçe duygularla hareket ederek Akman'ı sebepsiz yere öldürdüğü, bu nedenle en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Balıkesir’de kuryelik yapan Balıkesir Üniversitesi öğrencisi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman’ın E.Ö. tarafından öldürülmesine ilişkin davada mahkeme gerekçeli kararı açıkladı.

Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberine göre, kararda E.Ö.'nün sadistçe duygularla hareket ederek Akman'ı sebepsiz yere öldürdüğü, bu nedenle en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

"SADİST DUYGULARLA MAKTUL SEBEPSİZ YERE ÖLDÜRÜLDÜ"

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce açıklanan 35 sayfalık gerekçeli kararda, E.Ö. ile Ata Emre Akman arasında olay öncesine dayanan herhangi bir husumet bulunmadığı, E.Ö.’nün ilk defa karşılaştığı Akman’la çok kısa bir süre konuşmasının ardından elindeki bıçağı acımasızca ve hunharca savurduğu belirtildi. E.Ö.’nün öldürücü bölgeleri hedef alarak 25 bıçak darbesiyle Akman’ı öldürmesiyle ilgili “Failin eylemini her türlü insani duygu, düşünce ve değerden arınmış şekilde, pervasız ve fütursuzca, içindeki sadist duyguların tezahürü sonrası maktulü sebepsiz olarak sırf öldürmek için öldürdüğü ve suça konu eylemin yasa metnindeki canavarca hisse vücut verdiği kabul edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

"CİNAYET OLAYINDA BABA HUKUKEN SORUMLU DEĞİL"

Azmettirici suçundan yargılanan Orhan Ö.’ye beraat kararı verilmesiyle ilgili olarak da Yargıtay kararları da dikkate alınarak azmettirme suçuna ilişkin somut bir delil olmadığı bu nedenle beraat kararı verildiği belirtildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İnfaz Kanunu’nun yetersiz olduğuna değinilen gerekçeli kararda, “En azından hayata karşı işlenen suçlar yönünden ceza infaz yasası ile TCK'da yeniden bir değerlendirme yapılmasında fayda olduğu değerlendirilmektedir. Suçluların kendi dünyasındaki cezasızlık algısı çok ciddi şekilde toplum refahını, huzur ve sükununu hedef almaktadır" denildi.

KARAR TBMM ADALET KOMİSYONU'NA GÖNDERİLECEK

Gerekçeli kararda hakimlerin kanun doğrultusunda karar verdiği, adaletin verilen kararlar ve infazla birlikte tesis edildiği, eğer adalete olan inancın tam olarak sağlanması durumunda kimsenin 'sosyal medyada adalet noktasında medet ummayacağı' ifadeleri de kullanıldı. Adalet duygusunun tatmin edilmesi için cezanın infazında ortaya çıkacak aksaklıkların düzenlenmesi için kararın TBMM Adalet Komisyonu'na gönderilmesine karar verildi.