Ata Emre Akman cinayetinde yeni gelişme: Dosyalar birleştirilecek
Balıkesir’de bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın yolunu kesip, bıçaklayarak öldüren E.Ö. (17) için 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava ile babası Orhan Ö. (39) için 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davaların Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından birleştirilmesine karar verildi.
Balıkesir’de motokurye Ata Emre Akman'ı öldüren E.Ö. hakkında açılan dava ile E.Ö.’nün babası Orhan Ö. hakkında açılan davaların birleştirilmesine karar verildi.
Cinayete ilişkin sürdürülen soruşturmanın ardından E.Ö. ve babası Orhan Ö. İçin ayrı ayrı iddianame hazırlandı.
E.Ö. hakkındaki iddianamede 'Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur' maddesi de yer aldı.
E.Ö. hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.
Babası Orhan Ö. için de 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi.
Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iki dosyanın birleştirilmesine karar verildiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
11 Mayıs'ta, Balıkesir’in Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana gelen olayda zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından önü kesilerek öldürülmüştü.
E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamış ardından da kaçmıştı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alınmış, görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası Orhan Ö. gözaltına alınmıştı. 'Kasten yaralama' ve 'tehdit' nedeniyle 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemede tutuklanmış, serbest bırakılan babası ise daha sonra tekrar gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.