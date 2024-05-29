Ata Emre Akman cinayetinde yeni gelişme: Dosyalar birleştirilecek

Balıkesir’de bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın yolunu kesip, bıçaklayarak öldüren E.Ö. (17) için 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava ile babası Orhan Ö. (39) için 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davaların Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından birleştirilmesine karar verildi.

Güncel 29.05.2024 11:17 Giriş: 29.05.2024 11:17

Güncelleme: 29.05.2024 11:29 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: İHA