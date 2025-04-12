Ata toprakları için meydandalar

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Brezilya’da ülkenin dört bir yanından gelen yerli kabile halkları, ata toprakları üzerindeki hakları için başkent Brasilia’da toplandı. Her yıl düzenlenen Terra Livre (Özgür Toprak) protestoları için başkentte kurulan protesto kampı, onlarca yerli kabileden binlerce kişiyi bir araya getirdi.

Polis, Kongre binasına yürüyen yerlilere biber gazıyla müdahale etti. Ülkedeki güçlü tarım lobisinin desteğiyle 2023’te geçirilen yasanın, 1988 Anayasası’nda güvence altına alınan toprak haklarını ihlal ettiğini savunan yerli halklar, tarım ve ormancılık endüstrisi tarafından zorla terk ettirildikleri toprakları geri almasını imkânsız hale geldiğini söylüyor.

Anayasa Mahkemesi Hakimi Gilmar Mendes, geçen yıl yerli kabilelerle tarım sektörünün bulunduğu bir “uzlaşma masası” kurmuş, ancak yerlilerin şemsiye örgütü APIB, “uzlaşma masasının varlığının bile yerli haklarına saygısızlık olduğu” gerekçesiyle ayrılmıştı.