Atabek, bugün İstanbul Tabip Odası’nda anılacak

Haber Merkezi

Cumhuriyet gazetesi yazarı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) 1966-1984 dönemi Merkez Konsey Başkanı Dr. Erdal Atabek; bugün saat 19.00’da Çağaloğlu’ndaki İstanbul Tabip Odası’nda (İTO) anılacak.

İstanbul Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Erdal Abimiz, 1984’de TTB’deki görevi sona erdikten sonra da hep yanı başımızda oldu. Ondan çok şey öğrendik. Ailesi, dostları ve yakın mücadele arkadaşlarının da anılarını ve mücadelesini anlatacakları “Dr. Erdal Atabek Anma”sına tüm hekimleri, tüm sağlıkçıları ve tüm dostlarını bekliyoruz.”