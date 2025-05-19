Ataerkil iş yaşamına direniyorlar

Emek Servisi

İzmir Çiğli’de 2024 yılında CHP’li belediye tarafından işten çıkarılan 147 işçiden 16 kadının CHP Genel Merkezi önünde başlattıkları eylem ilk haftasını doldurdu. 1 Mayıs’ta İzmir’den Ankara’ya yürüyüş başlatıp 10 günlük yürüyüşün ardından Ankara’ya ulaşan kadın işçiler, bir haftadır CHP Genel Merkezi önünde.

Mezopotamya Ajansı’na konuşan ikadın işçiler erkek egemenliğinin hâkim olduğu çalışma yaşamında emeklerinin görünmez kılınmasına karşı da mücadele ettiklerini vurguladı. Gamze Kendigelen, “Emeği sömürülen tüm kadınlar için bu adımı attık. Bir şeylerin düzelmesi için kadınların güçlü durması gerekiyor” dedi.